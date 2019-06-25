BMGK'daki kapalı İran oturumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Cohen, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum devam ederken, BM'deki gazetecilere açıklama yaptı.

Umman Körfezi'ndeki tankerlere saldırıların sorumlusunun İran olduğunu savunan Cohen, ABD'ye ait İHA'nın da uluslararası hava sahasında vurulduğuna dair iddiasını sürdürdü.

Birçok ülkenin uçağının İran hava sahasında uçmaktan kaçındığını gördüklerini savunan Cohen, "İran, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu anlamalı. Dünyanın şu anda bizim bu görüşümüze katılma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın diplomasiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cohen, "Bizim politikamız İran'ı müzakere masasına getirmek için ekonomik ve diplomatik çabalar olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Cohen, Umman Körfezi'ndeki tanker ve İHA olayları için şeffaf ve tarafsız soruşturmalarını sürdüreceğini, daha fazla bilgi edinince konseyi yine toplantıya çağıracaklarını kaydetti.