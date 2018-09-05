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BMGK'dan Yemen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

BMGK'dan Yemen açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki çatışmaların siyasi çözümle son bulacağını bildirdi.

BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, konseyin Yemenli taraflarla yaptığı görüşmelerde, ülkede BM önderliğinde siyasi bir sürecin yönetilmesinin desteklendiğinin iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "BMGK üyeleri, Yemen'deki çatışmaların tek çözümünün siyasi çözüm olacağını bir kez daha vurguladı. Ayrıca 2015'te kabul edilen 2216 sayılı karar da dahil olmak üzere, BMGK karar ve açıklamalarının eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda 6 Eylül'de Cenevre'de yapılacak Yemen görüşmelerinin memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görüşmeler, çatışmaların çözülmesi, insani durumun iyileştirilmesi, tüm Yemenlilere barış, refah ve güvenliğin getirilmesini sağlayacak kapsamlı bir güvenlik ve siyasi anlaşmalar için gereklidir ve bu yönde önemli bir adımdır."

Yemen'deki tüm taraflara gerginliği azaltma, Yemenlilerin yaşadığı ağır acılara son verilmesi için adım atılması ve güven inşa edilmesine yönelik çalışmalara katılma çağrısı yapılan açıklamada, "BMGK üyeleri Yemen'in birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılığını bir kez daha teyit ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Yemen

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