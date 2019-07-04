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BMGK'de "Libya saldırısı kınaması" ABD engeline takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 01:57 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Libya'da 40'tan fazla göçmen ve mültecinin ölümüne neden olan hava saldırısını görüştüğü oturumunda ABD'nin desteğini alamadığı için saldırıyı kınayamadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 40'tan fazla göçmen ve mültecinin ölümüne neden olan hava saldırısını görüştüğü oturumunda ABD'nin desteğini alamadığı için saldırıyı kınayamadı.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmen ve mültecilerin bulunduğu merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili kapalı oturumda acil toplandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konseyin saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan açıklaması ABD'nin engeline takıldı. Diplomatlar, ABD'nin Washington'dan talimat beklediği bilgisini paylaştı.

Konseyi bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun ise BMGK üyelerine, Libya'da tarafların silahlarının kayda değer ölçüde arttığını söylediği öğrenildi.

BMGK'deki Libya toplantısının ardından Almanya'nın BM Daimi Temsilciği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya'daki saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı. Almanya, siyasi sürece dönülmesi ve tüm üye devletlerin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam anlamıyla uyması çağrısı da yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki saldırıyı kınayarak bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'da taraflara, göçmenlerin bulunduğu merkezin tam koordinatlarının daha önce verildiğini belirtirken, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında, ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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BMGK Libya

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