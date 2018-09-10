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BMGK'de Tahran zirvesi ile İdlib görüşülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:12 | Son Güncelleme

BMGK, Rusya'nın talebi üzerine yarın İdlib'deki gelişmeler ile Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Tahran'da gerçekleştirdiği zirvenin sonuçlarını görüşmek için toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine İdlib'deki gelişmeleri ve Tahran zirvesinin sonuçlarını görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

BM'deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya BM Güvenlik Konseyini İdlib'deki son durum hakkında bilgilendirmek üzere toplantı talebinde bulundu.

BMGK yarın yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) İdlib'deki gelişmeler ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını görüşmek için toplanacak.

BM'ye göre, Suriye'de rejim ve Rusya'nın ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırıları ve artan çatışmalar nedeniyle son bir haftada 30 binden fazla kişi yerinden edildi ve düzinelerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK İdlib

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