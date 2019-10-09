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BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, BMGK'den Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.

Konseyin yarın kapalı oturumda toplanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Suriye

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