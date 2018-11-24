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BMGK'den Kuzey Kore'de tren yolu incelemesi için yaptırım muafiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

BMGK'den Kuzey Kore'de tren yolu incelemesi için yaptırım muafiyeti

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin Güney ile sınırında tren yollarının birleştirilmesine yönelik araştırma yürütülebilmesi için yaptırım muafiyeti tanıdı.

Yonhap'ın diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, BMGK'nin Kuzey Kore yaptırım komitesinde oy birliğiyle muafiyet kararı alındı.

Karar neticesinde Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırına tren yollarının birleştirilmesine yönelik inceleme için gerekli materyal ve yakıtın tedarik edileceği belirtildi.

Yaptırım muafiyeti talebi Güney Kore'den gelmişti. Taraflar, tren yollarının birleştirilmesine yönelik incelemeyi ekim sonunda başlatmayı, kasım sonu ve aralık başında da tören yapmayı kararlaştırmıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması çabaları çerçevesinde ortak projeleri hayata geçirmeye çalışıyor.

İki ülke hafta içinde de sınırdaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 3 kilometrelik kara yolunu birleştirmişti.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

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