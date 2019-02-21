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BMGK'den Kuzey Koreli yetkililere Vietnam'a seyahat onayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore Yaptırım Komitesi, "sadece Trump-Kim zirvesi için" seyahat yasağı uygulanan Kuzey Korelilerin Vietnam'a gidişine onay verdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Vietnam'da 27-28 Şubat'ta yapacağı ikinci zirve için yaptırım uygulanan Kuzey Koreli yetkililerin seyahat yasağını, "sadece bu ziyaret için" kaldırdı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore Yaptırım Komitesi, Trump-Kim zirvesi için seyahat yasağı uygulanan Kuzey Korelilerin Vietnam'a gidişine onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

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kim Kuzey Kore Trump Vietnam Zirve

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