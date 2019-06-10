BMGK'den Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen gemilerin aranmasını öngören karara uzatma

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey de Libya'ya giren her silahın sadece bölgedeki çatışmaları artıracağını ve ateşkes umutlarını azaltacağını vurguladı.

Gueguen, Libya'ya silah akışının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anne Gueguen, oylamanın ardından konseyde yaptığı konuşmada, ülkesinin Libya'daki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğunu belirterek, "Silah ambargosuna saygı duyulması, şu anda her zamankinden daha büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, üye ülkelerin, Libya'ya uygulanan silah ambargosunu deniz yoluyla deldiğinden şüphelenilen gemilerde arama yapma yetkisinin bir yıllığına uzatılmasını öngören karar oy birliği ile kabul edildi.

BMGK, bu sabah Libya'daki durumu görüşmek üzere toplandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), üye ülkelere, Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delerek bu ülkeye kaçak silah taşıdığı düşünülen gemileri arama yetkisi tanıyan kararı oy birliğiyle bir yıllığına uzatma kararı aldı.

Hickey, "Tüm tarafları silah ambargosuna saygı duymaya ve bölgede BM'nin önderliğindeki siyasi diyalog umutlarını baltalayacak daha ileri eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Libya'da kötüye giden güvenlik sıkıntıları ve insani durumdan derin endişe duyduğunu belirten Hickey, Libya'daki tüm taraflara ateşkes ve siyasi diyalog çağrısı yaptı.

Hickey, "BM'nin liderliğindeki siyasi bir diyalog, Libyalıların hak ettiği güvenlik ve istikrarın sağlanması için tek yoldur." ifadesini kullandı.

- "Libya'da askeri bir çözüm yok"

Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen de konseydeki konuşmasında, ülkesinin Libya'ya yönelik silah ambargosunu desteklediğini ve bu ambargonun sistematik bir şekilde ihlal edilmesini kınadığını kaydetti.

Libya'daki şiddetin devam etmesi nedeniyle bu ülkeye silah ambargosu uygulanmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirten Pecsteen, "Belçika, Libya'da askeri bir çözüm olmadığı görüşünde. Bu nedenle de bölgede acilen ateşkes yapılması ve BM liderliğindeki diyalog sürecine dönülmesi çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

