BMGK'den Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e tam destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e tam destek verdiklerini ifade ederek Yemen'deki tüm tarafları da yapıcı ve sürekli bir şekilde Griffiths ile çalışmaya davet etti.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK, Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e tam desteğinin altını çizdi ve tüm tarafları yapıcı ve sürekli bir şekilde özel temsilci ile çalışmaya davet etti." ifadesine yer verildi.

Konsey üyelerinin, Griffiths'in Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ve Yemen'de siyasi çözümün desteklenmesi konusundaki çabalarına saygı duyduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey'in tüm tarafları, Hudeyde Anlaşması'nın tamamen uygulanması için ilgili adımları atmaya davet ettiği vurgulandı.

Yemen'deki tüm tarafların Stockholm anlaşmasını uygulamaya çağrıldığı açıklamada, BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonunun (UNMHA) da gerekliliğine vurgu yapıldı.

- BMGK'den çağrı

Açıklamada, "BMGK üyeleri, Yemen'in bazı bölgelerinde gerginliğin yeniden artmasından ve çatışmalar nedeniyle can kayıpları ile yaralanmalar olmasından dolayı duydukları endişeyi dile getirerek tüm taraflara sivillerin özellikle de çocukların ve kritik sivil altyapıların korunması için bütün adımların atılması ve uluslararası insan hakları kanunu kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısını yinelemiştir." ifadelerine yer verildi.