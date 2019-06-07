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BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2020-2021 döneminde geçici üye olarak görev yapacak - Estonya ile Saint Vincent ve Grenadinler, ilk kez BMGK'de koltuk kazandı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2020-2021 dönemi geçici üyeleri, Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler oldu.

BM Genel Kurulunda, 2020-2021 döneminde BMGK'da görev yapacak 5 geçici üye için seçim yapıldı.

Doğu Avrupa Grubu'ndan Estonya geçici üyeliği alarak, ülke tarihindeki ilk geçici üyeliğini kazanmış oldu.

Afrika Grubu'ndan ise Tunus ve Nijerya BMGK'nın geçici üyeliğine seçildi. Tunus daha önce 3 kez, Nijerya ise 1 kez geçici üyeliğe aday olmuştu.

Daha önce 1 kez konseyin geçici üyesi olan Vietnam ise Asya-Pasifik Grubu'ndan bir kez daha konseyin geçici üyeliğine seçildi.

BMGK'de Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan ise Saint Vincent ve Grenadinler ilk kez koltuk kazandı.

- BMGK'nın geçici üyeleri 2 yıl görev yapıyor

Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2020'den itibaren BMGK'da 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Polonya, Peru, Kuveyt, Ekvador Ginesi ve Fildişi Sahili'nin görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.

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BMGK Estonya nijerya Tunus

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