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BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 01:29 | Son Güncelleme

Almanya, Belçika, Güney Afrika, Endonezya ve Dominik Cumhuriyeti, BM Güvenlik Konseyi'nin beş yeni geçici üyesi olarak 15 üyeli konseyde yerini aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri, Almanya, Belçika, Güney Afrika, Endonezya ve Dominik Cumhuriyeti, konseyde yerini aldı.

BMGK'nin yeni üyeleri 2019-2020 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyesi olarak görev yapacak.

Konseyin ocak ayı dönem başkanlığını ise BMGK geçici üyeliğine ilk kez seçilen Dominik Cumhuriyeti devraldı.

Almanya ve Belçika BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenirken, Güney Afrika 3, Endonezya ise 5. kez görev alacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

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Almanya Belçika BMGK Endonezya ve Dominik Cumhuriyeti geçici üye Güney Afrika

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