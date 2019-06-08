HABER

BMGK’nın yeni geçici üyeleri seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 2020-2021 dönemi için geçici üyeliğe Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler seçildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 2020-2021 dönemi için görev yapacak 5 geçici üye seçildi.

BMGK’nın yeni geçici üyeleri seçildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 2020-2021 dönemi için geçici üyeliğe Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler seçildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 2020-2021 dönemi için görev yapacak 5 geçici üye seçildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 2020-2021 döneminde geçici ye olarak Estonya, Nijerya, Tunus, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler seçildi.
Yapılan oylama neticesinde Estonya ve Saint Vincent ve Grenadinler tarihinde ilk defa BMGK Geçici üyesi oldu.
Seçilen 5 ülke BMGK’de Kuveyt, Peru, Polonya, Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi’nin yerini alacak.
BMGK’yi daimi üyeler İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD ile birlikte 10’u da iki yıllığına seçilen üyeler olmak üzere 15 ülke oluşturuyor. Güvenlik Konseyi’nin yetkileri arasında barışı koruma operasyonlarının başlatılması ve uluslararası yaptırımların uygulanmasının yanı sıra askeri harekat kararlarının alınması bulunuyor.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a karşı sokaktaLiberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a karşı sokakta
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktıOrdu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Diğer Haberler
Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Binali Yıldırım, 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi

'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi

Binali Yıldırım'dan Kazım Arslan için başsağlığı mesajı

Binali Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

Bakan Koca’dan, CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Bakan’dan CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.