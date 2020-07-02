BMGK'ya ağır suçlama: Çoğunluk Hafter'i destekliyordu

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya eski özel temsilcisi Ghassan Salame, Libya'ya gönderilen silahlar konusunda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine ağır suçlamalarda bulundu. BMGK'yı Libya'da barış çabalarını baltalamak ve "ikiyüzlülük"le suçlayan Salame, Konsey'de çoğunluğun, Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirip meşru hükümeti devirmek için geçen yıl taarruz başlatan Halife Hafter'i desteklediğini söyledi.

Mart ayında görevinden istifa eden Salame, o zamandan bu yana verdiği ilk mülakatta o dönem yaşadıklarından bahsederek "Konsey'in büyük çoğunluğu sizi sırtınızdan bıçaklıyor. Çünkü Hafter'in Trablus'a saldırdığı gün çoğu onu destekledi, diğer yanda Libyalılar sizi Hafter'i durdurmadığınız için eleştiriyor" dedi.

BMGK'nın ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin olmak üzere veto yetkisine sahip beş daimi üyesi bulunuyor.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında iç savaşa sürüklenen Libya'da doğu ve güney bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduran Halife Hafter Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya tarafından desteklenirken BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Türkiye, İtalya ve Katar'ın desteğine sahip. Hafter geçen yıl Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için taarruz başlatmış, ancak özellikle Aralık ayından itibaren Türkiye'nin artan askeri desteği sonucu pek çok stratejik bölgeyi kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştı.