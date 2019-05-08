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BMGK’ya Bosna-Hersek uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Sırp ve Hırvat partilerin ülkeyi eski gerilim ortamına sokulacak şekilde adım attıkları konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) uyardı.Birleşmiş Milletler Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, savaşın ardından ülkede devam eden süreç hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Sırp ve Hırvat partilerin ülkeyi eski gerilim ortamına sokulacak şekilde adım attıkları konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) uyardı.
Birleşmiş Milletler Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, savaşın ardından ülkede devam eden süreç hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) bilgilendirdi. Temsilci Inzko, Bosnalı liderlerin ülkeyi Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerletmek için attığı bazı olumlu adımlara rağmen, kutuplaştırıcı, bölücü ve istikrarsızlaştırıcı söylemlerinin devam ettiğini söyledi. Inzko, Cumhurbaşkanlığı Konseyinin Sırp lideri Milorad Dodik’in Bosna-Hersek’in birliği aleyhinde konuştuğunu, Sırp Özerk Bölgesinin ayrılması için tehditlerde bulunduğunu ve Sırp Özerk Bölgesini bir devlet olarak gördüğünü söyledi. Temsilci Inzko Dodik’in, “Biz zaten ayrıldık, sadece ilan edilmedi” sözünü de hatırlattı.
Temsilci Inzko, Hırvatlar konusunda ise, “Ana akım Hırvat partileri, uluslararası mahkemelerin savaş suçlularına ilişkin kararlarını ısrarla reddediyor ve o dönemin ‘yarı-devlet’ düzenini canlandırmaya çalışıyor” dedi. Inzko, Hırvatların açıkça BMGK’nın 1993’te oluşturduğu, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICTY) kararlarını reddettiğine dikkat çekti.
Yüksek Temsilci Inzko, gerilimin tekrar tırmanmaması için, “Bosna’nın daha az silaha ihtiyacı var, polis üniformalarında daha az kişiye, daha fazlasına değil” değerlendirmesinde bulundu. Inzko tarafları Silahlı polis yarışını önlemek için elinden geleni yapmaya çağırdı.

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