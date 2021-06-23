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BMGK'ye Çağrı: "Suriye Sınır Kapıları İnsani Yardım İçin Açılsın"

23.06.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Başkanı David Miliband, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye konulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Konsey üyelerine Suriye'ye insani yardık konusunda “siyasal durum yerine gerçeklere uygun bir şekilde” karar alma çağrısında bulundu

BMGK'ye Çağrı: "Suriye Sınır Kapıları İnsani Yardım İçin Açılsın"

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Başkanı David Miliband, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye konulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Miliband, Suriye’de ihtiyaç sahibi kişilerin sayısının ciddi oranda arttığına vurgu yaparak, Konsey üyelerine “siyasal durum yerine gerçeklere uygun bir şekilde” karar alma çağrısında bulundu.

Miliband açıklamasında, BMGK toplantısını takiben yapılacak oylamanın sonucunun, milyonlarca yardıma muhtaç Suriyeli’nin “geniş çaplı ve gereksiz bir acı çekme” sürecinden kurtarılıp-kurtarılamayacağını belirleyecek olmasına dikkat çekti.

2020 yılı Ocak ayında BMGK’nın kararıyla bölgede sınırlar arası geçişlerin kısıtlanmasından bu yana IRC dahil tüm insani yardım kuruluşlarının tıbbi malzeme dahil birçok yardım kitine erişimde zorluk yaşadığını söyleyen Miliband, Suriye’nin kuzeydoğusuna yeterli yardımın ulaşmadığının altını çizdi.

Sınır geçişi kısıtlamalarının Corona virüsü pandemisinde bölgeye yardım ulaştırılmasının da önüne geçtiğini söyleyen IRC Başkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bu engelin kaldırılması yönünde çağrı yaptığını hatırlattı.

BMGK üyelerinin kararını eleştiren Miliband, “Konsey’in kararının bedelini Suriyeliler ödüyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede şu an tek bir sınır geçişi olduğundan, insani yardımın gerekli yerlere ulaşması için birçok güvenlik kontrol noktasından geçmesi gerekiyor.

Geçen yıl Temmuz ayında, 101 BM üyesi, BMGK’nin Bab El-Selam ve Yarubiye sınır kapılarının insani yardım için yeniden açılmasına onay vermesini talep etti. Oylama sonucunda sadece bir sınır kapısının açılması kararı alındı.

Milliband, BMGK üyelerine bugün yaptığı çağrıda, “kuzeybatıda Bab El Havva ve Bab El Selam ve kuzeydoğuda da El Yarubiye kapılarından BM’ye geçiş sağlanmasının 12 ay daha uzatılmasını” talep etti ve aksi halde “Suriyeliler’in terk edilmiş” bir duruma düşeceğini savundu.

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