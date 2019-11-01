BMMYK, Türkiye'nin "güvenli bölge" teklifini incelemek için ekip kuracak

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracağı bildirildi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres'in görüşmede, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile olan güçlü iş birliği ve örgüte desteğini takdir ettiğini aktaran Haq, Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantısına ve siyasi sürece tam destek vurgusu yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genel Sekretere Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlayacak yeni yerleşim yerleri planını sunduğunu ve Guterres'in de mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü, güvenli ve onurlu olması ilkelerini vurguladığı belirten Haq, "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (güvenli bölge) teklifi incelemek ve Türk yetkililerle görüşmeler yürütmek için bir ekip kuracağı bilgisini verdi." diye konuştu.