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BMMYK'dan "49 mülteciyi taşıyan gemilere limanları açın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 20:28 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK): - "BMMYK, devletlere, Akdeniz'de aralarında çocukların da olduğu kurtarılan 49 mülteci ve göçmeni taşıyan iki sivil toplum kuruluşuna ait gemilere acilen güvenli liman ve karaya çıkmayı teklif etme çağrısında bulunuyor" - BMMYK Orta Akdeniz Bölgesi Özel Elçisi Vincent Cochetel: - "Güvenli bir karaya çıkışın sağlanması ve 49 kişinin güvenli şekilde karaya ayak basması için insanlık ve merhametin temel değerleriyle uyumlu, kararlı bir liderlik gerekiyor. Bu kişileri hangi ülkelerin alacağı konusundaki müzakereler ancak bu insanlar güvenli şekilde karaya çıktıktan sonra yapılmalı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Akdeniz'de kurtarılan 49 mülteciyi taşıyan ve günlerdir karaya çıkmayı bekleyen gemiye, ilgili devletlerin limanlarını açması çağrısı yaptı.

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamada, "BMMYK, devletlere, Akdeniz'de aralarında çocukların da olduğu kurtarılan 49 mülteci ve göçmeni taşıyan iki sivil toplum kuruluşuna ait gemilere acilen güvenli liman ve karaya çıkmayı teklif etme çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz'de 32 kişinin 22 Aralık'tan bu yana Sea Watch 3 isimli gemide bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, 17 kişinin de 29 Aralık'ta Sea Eye isimli gemi tarafından kurtarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Zaman, her geçen dakika daha da kritik bir önem taşıyor. Gelecek saatlerde sert dalgalı bir denizin görülmesi ve gemilerdeki şartların daha da kötüleşmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

BMMYK Orta Akdeniz Bölgesi Özel Elçisi Vincent Cochetel, "Güvenli bir karaya çıkışın sağlanması ve 49 kişinin güvenli şekilde karaya ayak basması için insanlık ve merhametin temel değerleriyle uyumlu, kararlı bir liderlik gerekiyor. Bu kişileri hangi ülkelerin alacağı konusundaki müzakereler ancak bu insanlar güvenli şekilde karaya çıktıktan sonra yapılmalı." ifadelerini kullandı.

- "2019'da teknelere ilişkin mevcut yaklaşım sona ermeli"

BM raporlarına göre 2018'de Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 240'tan fazla göçmen öldü ya da kayboldu.

Sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin göçmenleri kurtarmada kritik rol oynadığı aktarılan açıklamada, göçmenleri taşıyan gemilere limanlarını açmayan devletlerin mevcut yaklaşımının sona ermesi istendi.

Akdeniz'de haziran ayında 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi, Malta ve İtalya tarafından reddedilmesi sonucu, günlerce Akdeniz'de bekletilmiş ve İspanya'nın Valencia Limanı'nda gemiyi kabul etmesiyle kriz aşılmıştı.

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Akdeniz BMMYK Çağrı göçmen güvenli liman mülteci

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