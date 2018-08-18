BM'nin Eski Genel Sekreterlerinden Kofi Annan Öldü

Birleşmiş Milletler’in eski genel sekreterlerinden Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Annan’ın ailesi ve adına kurulan vakfın yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, eski BM genel sekreterinin geçirdiği “kısa süreli” hastalığın ardından “huzur içinde öldüğü” bildirildi.
Twitter’da yapılan açıklamada Annan için “Dünyanın daha barış dolu ve adil olması için hayatı boyunca mücadele veren küresel bir devlet adamı ve kararlı enternasyonalist” nitelemesi yapıldı. Açıklamada ayrıca Annan’ın, Birleşmiş Milletler’deki seçkin kariyeri ve liderliği sırasında barış, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü güçlü şekilde savunduğu belirtildi.
BM tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada da, “büyük bir adam ve ileriyi gören bir liderin” kaybına vurgu yapıldı.
Gana’da doğan Kofi Annan, BM’nin ilk Afrikalı genel sekreteri oldu. Annan bu görevi 1997 ve 2006 yılları arasında yürüttü.
Annan ayrıca BM kadrolarından genel sekreterliğe ulaşan ilk kişi de oldu.
Annan genel sekreterliği döneminde AIDS, verem ve sıtma hastalıklarıyla mücadele için küresel bir fon ayrılmasına, BM’nin ilk terörle mücadele stratejisinin yürürlüğe konmasına ve üye ülkelerin halkları soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlardan koruma konusunda sorumluluk almasına öncülük etti.
Annan 2001 yılında insani çalışmalarından dolayı kurumu BM’yle birlikte Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.
Kofi Annan’ın Birleşmiş Milletler’e katılması, Cenevre’deki Dünya Sağlık Örgütü’nde idari memur olarak iş bulduğu 1962 yılına uzanıyor.
Annan daha sonra da New York’taki genel merkezde çalıştı.
BM genel sekreterliğine gelmeden önce de, bir önceki genel sekreterin barış gücünden sorumlu yardımcısı oldu.
Kofi Annan, BM genel sekreterliği görevinden sonra kendi adına kurulan vakfı yönetti
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