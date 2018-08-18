BM'nin Eski Genel Sekreterlerinden Kofi Annan Öldü

Birleşmiş Milletler’in eski genel sekreterlerinden Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Annan’ın ailesi ve adına kurulan vakfın yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, eski BM genel sekreterinin geçirdiği “kısa süreli” hastalığın ardından “huzur içinde öldüğü” bildirildi.

Twitter’da yapılan açıklamada Annan için “Dünyanın daha barış dolu ve adil olması için hayatı boyunca mücadele veren küresel bir devlet adamı ve kararlı enternasyonalist” nitelemesi yapıldı. Açıklamada ayrıca Annan’ın, Birleşmiş Milletler’deki seçkin kariyeri ve liderliği sırasında barış, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü güçlü şekilde savunduğu belirtildi.

BM tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada da, “büyük bir adam ve ileriyi gören bir liderin” kaybına vurgu yapıldı.

Gana’da doğan Kofi Annan, BM’nin ilk Afrikalı genel sekreteri oldu. Annan bu görevi 1997 ve 2006 yılları arasında yürüttü.

Annan ayrıca BM kadrolarından genel sekreterliğe ulaşan ilk kişi de oldu.