HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM’nin Hedefi 11 Milyar Doz Aşı Dağıtmak

BM’nin Hedefi 11 Milyar Doz Aşı Dağıtmak

07.10.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına COVID-19 aşısı yapılması için 8 milyar dolarlık küresel yardım çağrısı yaptı. Guterres, WHO Başkanı'yla birlikte küresel aşı stratejisini açıkladı. Stratejiye göre, ülkelere 11 milyar doz aşı dağıtımı planlanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına COVID-19 aşısı yapılması için 8 milyar dolarlık küresel yardım çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Guterres'in, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’la birlikte çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında yeni küresel aşı stratejisi açıklandı.

WHO'nun yeni aşı stratejisine göre, bu yılın sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ı, gelecek yılın ortasında kadar da yüzde 70’inin aşılanması hedefleniyor. Ayrıca ülkelere 11 milyar doz aşı dağıtılması planlanıyor.

“Aşı eşit paylaşılmazsa salgın bitmez”

Yeni aşı stratejisinin açıklandığı basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, salgın hastalığı yenmenin çaresinin aşı olduğunu belirterek, şimdiye kadar aşının ülkelerde yeterince adil dağıtılmadığını vurguladı. Ülkelere aşının adil dağıtımı için ortak hareket etme çağrısında bulunan Guterres, dünyanın salgına karşı birlik olması gerektiğini belirterek, “Koordineli bir çalışma ve adil şekilde aşı dağıtımı olmadan herhangi bir ülkedeki vakaların azalması salgını sonlandırmaz. Herkesin iyiliği için tüm ülkelerde acilen aşı yapılması gerekir” dedi.

“Aşıların sadece yüzde biri fakir ülkelere gitti”

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus da, şimdiye kadar aşının dünyaya eşit dağılmadığını, evrim geçiren Corona virüsünün milyonların ölümüne ve ciddi ekonomik kayıplara neden olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, şimdiye kadar orta ve yüksek gelirli ülkelerin üretilen aşıların yüzde 75’ini tükettiğini belirterek, “Bu aşılardan sadece yüzde biri düşük gelirli ülkelere gitti. Afrika'da insanların yüzde 5'inden azı tam olarak aşılanmış durumda. Eğer doğru kullanırsak ve adil bir şekilde paylaşırsak, salgını kontrol altına alacak araçlara sahibiz” diye konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son görüntüleri ortaya çıktıSon görüntüleri ortaya çıktı
Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!
Maliyetinin 40 katına satmak istiyor! Eleştirilerin hedefi olduMaliyetinin 40 katına satmak istiyor! Eleştirilerin hedefi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

İçişleri Bakanı'na bu sözlerle yüklendi: Mızrak yine çuvala sığmıyor Süleyman Bey

İçişleri Bakanı'na bu sözlerle yüklendi: Mızrak yine çuvala sığmıyor Süleyman Bey

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.