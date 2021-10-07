BM’nin Hedefi 11 Milyar Doz Aşı Dağıtmak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına COVID-19 aşısı yapılması için 8 milyar dolarlık küresel yardım çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Guterres'in, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’la birlikte çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında yeni küresel aşı stratejisi açıklandı.

WHO'nun yeni aşı stratejisine göre, bu yılın sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ı, gelecek yılın ortasında kadar da yüzde 70’inin aşılanması hedefleniyor. Ayrıca ülkelere 11 milyar doz aşı dağıtılması planlanıyor.

“Aşı eşit paylaşılmazsa salgın bitmez”

Yeni aşı stratejisinin açıklandığı basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, salgın hastalığı yenmenin çaresinin aşı olduğunu belirterek, şimdiye kadar aşının ülkelerde yeterince adil dağıtılmadığını vurguladı. Ülkelere aşının adil dağıtımı için ortak hareket etme çağrısında bulunan Guterres, dünyanın salgına karşı birlik olması gerektiğini belirterek, “Koordineli bir çalışma ve adil şekilde aşı dağıtımı olmadan herhangi bir ülkedeki vakaların azalması salgını sonlandırmaz. Herkesin iyiliği için tüm ülkelerde acilen aşı yapılması gerekir” dedi.

“Aşıların sadece yüzde biri fakir ülkelere gitti”

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus da, şimdiye kadar aşının dünyaya eşit dağılmadığını, evrim geçiren Corona virüsünün milyonların ölümüne ve ciddi ekonomik kayıplara neden olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, şimdiye kadar orta ve yüksek gelirli ülkelerin üretilen aşıların yüzde 75’ini tükettiğini belirterek, “Bu aşılardan sadece yüzde biri düşük gelirli ülkelere gitti. Afrika'da insanların yüzde 5'inden azı tam olarak aşılanmış durumda. Eğer doğru kullanırsak ve adil bir şekilde paylaşırsak, salgını kontrol altına alacak araçlara sahibiz” diye konuştu

