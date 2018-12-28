BM'nin Hudeyde ateşkes komitesinin ilk toplantılarından sonuç çıkmadı

Yemen'deki ateşkesi denetlemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk toplantısında herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Yemen hükümet güçlerinden Amalika (Devler) Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantılarının herhangi bir ilerleme kaydedilmeksizin sona erdiğini belirtti.

Mehcemi, bugün de yürütülen görüşmelerin ardından Komitenin üç üyesinin Hudeyde'den ayrıldığını söyledi. Mehcemi, tarihine ilişkin detay vermeksizin Komitenin başka toplantılar da düzenleyeceğini ifade etti.

Toplantılarda, Hudeyde kenti ve limanından her iki tarafa bağlı silahlı güçlerin çekilmesi konusuna yoğunlaşıldığını belirten Mehcemi, kentin ana çıkış noktası güneydoğu yolunun açılması, mayınların temizlenmesi ve kontrol noktalarının kaldırılması meselelerinin de toplantılarda ele alındığını dile getirdi.