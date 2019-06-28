HABER

"BM’nin İdlib'e destek kararı memnuniyet verici"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "BM’nin aldığı bu kararı daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma bağlamında memnuniyet verici buluyoruz. Aynı şekilde sivil insanların hayatlarına mal olan, yüzbinlerce insanı zorunlu göçe maruz bırakan bu harekatın da bir an önce sona erdirilmesi çağrısını yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'e destek kampanyasını daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma bağlamında memnuniyet verici bulduklarını belirtti.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, BM bünyesinde Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik başlatılan yardım kampanyasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi'nin de (OCHA) aralarında bulunduğu çoğu BM bünyesindeki 11 insani yardım kuruluşunun "Dünya İzliyor" etiketiyle sosyal medyada başlattığı kampanyayı değerlendirdi.

Kınık, "Kızılay olarak İdlib bölgesinde savunmasız olarak bulunan milyonlarca kişiye elimizden gelen insani yardımı yapmaya çalışıyoruz. BM’nin aldığı bu kararı daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma bağlamında memnuniyet verici buluyoruz. Aynı şekilde sivil insanların hayatlarına mal olan, yüzbinlerce insanı zorunlu göçe maruz bırakan bu harekatın da bir an önce sona erdirilmesi çağrısını yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İdlib ve çevresinde sıkışmış 3 milyon insanın bulunduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin yaklaşık 1 milyonu henüz çocuk ve bebek. Önemli bir kısmı yaşlı ve engelli. Suriye rejimi bir süredir hayata geçirdiği havadan ve karadan bombardımanlarla yeni ölümlere, yeni yaralanmalara ve yeni acılara neden oluyor. Açık bir şekilde savaş suçu işleniyor. Söz konusu askeri hareketlilik, başta Kızılay olmak üzere insani yardım örgütlerinin sivillere el uzatmasını da her geçen gün daha güç bir hale getiriyor. Oysa bu kişilerin öncelikle yaşam hakkının daha sonra temel insani ihtiyaçlara ulaşma hakkının korunması gerekiyor. BM’nin aldığı desteği artırma kararını iki açıdan olumlu buluyoruz. Birincisi dünyanın kanıksadığı İdlib bölgesindeki insani acılara yeniden dikkat çekilmesi sağlanacak. İkincisi ise söz konusu yardım kampanyası ile daha fazla çocuğa, yaşlıya, kadına el uzatılabilecek."

Krizin başından beri Suriye’ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kızılay, Suriye içerisindeki kamplara sürekli olarak barınma, beslenme ve sağlık desteği sağlıyor, on binlerce yetim çocuk ile eşlerini kaybetmiş kadınların bulunduğu yetimhanelere de aralıksız destek veriyor.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Başkan makamını ilçenin merkezine taşıdıBaşkan makamını ilçenin merkezine taşıdı
Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Türk Kızılay Genel Başkanı

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.