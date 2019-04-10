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BM'nin İdlib'e insani yardımları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler’e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye’nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler’e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye’nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor. Depolardan 23 TIR’a yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Gümrük alanına giren TIR’lar, yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ile kırsalda yaşayan sivillere dağıtılacak.

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