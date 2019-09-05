BM’nin Kıbrıs’taki mekik diplomasisi 5. gününde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, beşinci günde yeniden bir araya geldi.

BM Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’un mekik diplomasisinde beşinci gün, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak ‘referans şartları’ arayışıyla devam ediyor. Bugün beşincisi süren yeni görüşmede BM Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmelerine yarın da devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bir saatlik toplantının ardından yazılı açıklamada bulundu. Burcu, ”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, referans kavramalarını tamamlama çalışmalarını yürüten BM Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün de çalışmalarını sürdürdü. Lute ile bu sabah saat 09.00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanımızın Sayın Lute ile yeniden bir araya gelmesi olasıdır" dedi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, devam etmekte olan çalışmalar hakkında Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da bilgilendireceğini ve değerlendirmelerini alacağını söyledi.



