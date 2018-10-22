"BM'nin masaya yumruğu vuracak durumu yok"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin Rusya ve İran ile Suriye'de daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçmek için çabalarına devam edeceğini belirterek, "Maalesef, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası alanda masaya yumruğunu vurup 'Bu mesele hallolsun.' diyecek durumu yok." dedi. İsviçre’de Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurul Toplantısı’na katılan Kavakcı, AA muhabirine, Suriye sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kavakcı, Türkiye'nin misafir ettiği Suriyelilerle ilgili Batılı ülkelerden beklentisi olmadığını ama Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması gerektiğini ifade etti. Uluslararası toplumun Suriye meselesindeki çifte standardını eleştiren Kavakcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim misafirimiz bereketiyle geliyor ancak uluslararası alanda Avrupa Birliği'nin (AB) verdiği gibi sözler verilip bunların tutulmaması ve bu olaya sessiz kalınması, işine gelince insan hakkı savunuculuğu konusunda son derece cesur cümleler kuranların en temel insan hakkı olan yaşama hakkı elinden alınan Suriyeli kardeşlerimizle alakalı parmağını dahi kıpırdatmaması tabii ki toplumsal ve dünya vicdanını yaralıyor."

Kavakcı, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK konusunda ABD ile mutabakat sağlayamadığına dikkati çekerek, "YPG/PKK'nın sınırı değiştirip aynı lider, aynı terminoloji, aynı ideoloji ve aynı katliamları yapıyor olmasına rağmen" terörist grup olarak kabul edilmemesine tepki gösterdi. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin bölgedeki Kürtler, Türkmenler, Araplar ve tüm Suriye halkının bedel ödemesine yol açtığını ifade eden Kavakcı, "İyi terörist diye bir şey yoktur. Bir terör örgütünü diğerine karşı kullanmak çok yanlış. ABD'nin yaptığı hem uluslararası hukuka hem de insan haklarına aykırı." diye konuştu. Kavakcı, ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların PKK tarafından Türkiye'deki vatandaşlara karşı kullanıldığının altını çizerek, terörün finanse edilmesi ve desteklenmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. - "Suriye halkı için bu zorlu süreç atlatılacak" Suriye'de yaşanan dramın Türkiye'yi ve Türk halkın doğrudan etkilediğine işaret eden Kavakcı, ülkedeki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda BM'nin konumunu eleştirdi.