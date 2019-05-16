BM'nin Myanmar ordusuna yönelik boykot çağrısından aktivistler memnun

DAKKA (AA) - Arakanlı aktivistler, Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası topluma yaptığı Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımların ve diğer desteklerin kesilmesi çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Sivil toplum kuruluşu "Özgür Rohingya Koalisyonu"ndan yapılan açıklamada, Arakanlı aktivistlerin ve uluslararası destekçilerinin, Arakanlı Müslümanların Myanmar tarafından onlarca yıldır maruz kaldığı zulmü sona erdirmek için çalıştığı ve BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu tarafından uluslararası topluma yapılan, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımların ve diğer desteklerin kesilmesi çağrısını tartışmasız biçimde memnuniyetle karşıladığı ve desteklediği bildirildi.

Açıklamada, BM Misyonuna, Myanmar ordusundaki komutanların dünya genelinde izole edilmesi yönünde yaptığı çağrı için teşekkür edildi.

Özgür Rohingya Koalisyonu tarafından, Columbia Üniversitesi Güney Asya Enstitüsü ve Bernard Collage iş birliğinde hazırlanan ve şubat ayında New York'ta düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"na değinilen açıklamada, "Koalisyon, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara ve diğer ulusal azınlıklara yönelik devam eden vahşet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yönelik boykot başlatma niyetini ilk olarak orada duyurmuştu." ifadesi kullanıldı.