BM’nin öncülük ettiği küresel iklim hareketinin Türkiye elçisi Chromas Korosu oldu

Birleşmiş Milletlerin öncülük ettiği ve iklim değişikliğine dünya çapında dikkat çekmeyi hedefleyen Küresel İklim Hareketi #Resolution2020’nin Türkiye temsilcisi, akapella topluluğu Chromas oldu. Chromas, ünlü pop sanatçısı Ed Sheeran’ın proje için özel olarak bestelediği ’World On Our Shoulders’ isimli şarkıyı kendi tarzında yorumlayarak projeye destek verdi.

Dünya çapında en önemli gündem konularından biri haline gelen iklim değişikliği ile ilgili Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-World Wildlife Fund,) National Geographic, Universal Music gibi alanında öncü kuruluşlar ile Keira Knightley, Emma Thompson, Mark Rylance, Naomie Harris gibi tanınmış sanatçılar bir araya gelerek #Resolution2020 hareketini başlattı. ’Yeni Yıl Çözümleri’ (New Year’s Resolution) mesajıyla yola çıkan projenin destekçileri, ünlü pop yıldızı Ed Sheeran’ın bu projeye özel bestelediği ’World On Our Shoulders’ parçasını kendilerine has yorumlarıyla seslendirdi.

Proje tüm dünyada aynı anda 11 Aralık Çarşamba günü başladı ve yeni yıla kadar internet ve sosyal medya kanallarından tüm hızıyla yayılarak iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. ’Çözümün Parçası Olun’ sloganıyla herkesi kendi yeni yıl hedeflerini ve çevre için atacakları adımları paylaşmaya davet eden #Resolution2020’nin dünya çapında ses getirmesi bekleniyor.