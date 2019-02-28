BM'nin raporu Gazzeli hukuk kuruluşlarını memnun etti

Gazze'deki hukuk kuruluşları Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rapor, işgal askerleri ve keskin nişancıların ordu komutası ve siyasi makamların talimatlarıyla gerçekleştirdiği çirkin ihlallerin bir kısmını ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de öldürme ya da saldırganlığa karışmış veya teşvik etmiş liderlerin hesaba çekilerek, raporda yer verilen çıkarımların uygulamaya dökülmesinin gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgal liderlerinden hesap sorulmaması onlarca defa BM ve hukuki raporların ortaya koyduğu, Gazze'de insani krize sebep olan zalimce ablukanın devam etmesi, terörün, cana kıymanın ve uluslararası kanunlara yönelik ihlallerin artması demektir."