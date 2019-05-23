"BM'nin reforma ihtiyaç duyduğu barizdir"

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Rusya'da katıldığı bir konferansta Birleşmiş Milletler'in (BM) insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz olduğunu ve bu nedenle BM'nin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bağış, Rusya'nın St. Petersburg Üniversitesi'nde düzenlenen Lihavhev Konferansı'nda, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve İspanya Dışişleri Eski Bakanı Miguel Moratinos, eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz, Porto Riko Devlet ve Dışişleri Bakanı Luis Rivera Martin, Arap Birliğinin eski Genel Sekreteri Amr Musa, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, St. Petersburg Üniversitesi Rektörü Prof. Alexander Zapetovsky ve İspanyol Büyükelçi Juan Antonio March'ın katıldığı panelde konuştu.

Küreselleşmenin insanları bir yandan yakınlaştırırken öte yandan her geçen gün daha çok bölüştürdüğünü, bu yüzden "tek insanlık, farklı kültürler" anlayışının yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Bağış şunları kaydetti:

"Irkçılık, fakirlik, cahillik, nefret, ayrımcılık ve popülizm tüm insanlığın ortak sorunları arasındadır. Birleşmiş Milletlerin insanlığın ortak sorunlarına çare üretmekte yetersiz olduğu ve reforma ihtiyaç duyduğu barizdir. Biz bu yüzden 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini dış siyasetimizde uyguluyoruz. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakının kurulmasına öncelik ettiğimiz gibi bugünde 3,7 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde ağırlıyoruz. Bize insan hakları dersi vermeye kalkan bazı ülkeler ise birkaç bin göçmeni almamak için her türlü yola başvuruyor."

