CENEVRE (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Ryder, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılışında konuştu.

Bu yıl 100. yılını kutlayan ILO'ya olan güvenin hala devam ettiğini vurgulayan Ryder, 21 Haziran'a kadar sürecek konferansa 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılacak olmasının da buna işaret olduğunu belirtti.

Ryder, çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu kaydederek, "BM'nin reforme edilmesi gerekiyor." dedi.

Dünyada bölünme olduğunu vurgulayan Ryder, "Bugün dünyada hala çok bölünme var, çok fazla kargaşa var. Ülkeler arasındaki diyalog ve anlayış bizi sık sık rahatsız ediyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ryder, konferansın kapanışına BM Genel Sektereteri Antonio Guterres'in de katılacağını sözlerine ekledi.

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