BM’nin Soruşturma Kararının Ardından Şam’dan ‘Ateşkes’ Açıklaması

BM Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, “Soruşturma, çatışmadan arınmış ve BM listesinde bulunan insanı yardım yapılan noktalara olan saldırıların yol açtığı yıkım ve zararı kapsayacak. Olayların aslıyla ilgili bilgilerden oluşan rapor Genel Sekretere sunulacak” dedi.

Güvenlik Konseyi üyelerinden, İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Belçika, Peru, Polonya, Kuveyt, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, Guterres’e resmi bir dilekçe gönderdi ve saldırılarla ilgili soruşturulma başlatılmasını talep etti.

Şam’ın ateşkes kararı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM’nin desteklediği ve desteklemediği, yaklaşık 14 insani yardım tesisine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma başlatacaklarını açıklamasından sonra geldi.

Birleşmiş Milletler, bu süreçte en az 450 sivilin yaşamını yitirdiği, 440 binden fazla kişinin de yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı ve hastaneler gibi insani yardımların yapıldığı noktaların hedef alındığını belirtiyor.

Beşar Esat hükümetine bağlı ordu ve milisler, Rusya’nın havadan desteğiyle son üç aydır muhaliflerin elindeki son bölgelere saldırılarını arttırdı.

Şam hükümeti, Suriye’nin kuzeybatısında koşullu ateşkes ilan etti. Açıklama Suriye devlet medyası tarafından duyuruldu.

Dujarric, Guterres’in, kurul oluşturulduktan sonra olaylarla ilgili tüm taraflara işbirliği çağrısında bulunduğunu da ifade etti.

Ancak Rusya BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dimitry Polyanskiy de, basına, Guterres’in Güvenlik Konseyi’nden gelen soruşturma talebi baskılarına boyun eğmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Polyanskiy, “Bu soruşturmanın, olayları gerçekten araştırma mı yoksa Suriye ve Rusya’nın parmağının olmadığı bir şeyde sırf iki ülkeyi suçlama adına mı yapıldığı konusunda şüphelerimiz var” dedi.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise, ateşkes olduğu yönünde hiçbir işaret görmediklerini, hatta bazı bölgelerde çatışmaların daha da şiddetlendiğini söyledi.

Devlet medyasında yer alan bir yetkilinin açıklamalarına göre, Suriye hükümeti, ateşkesin, eğer muhalif gruplar 20 km geri çekilir ve geçen Eylül ayında varılan ateşkes anlaşmasında belirlenen çatışmadan arındırılmış bölgeden uzaklaşırlarsa uygulanacağını söylüyor.

İdlib, Rusya ve Türkiye’nin vardığı anlaşma sonucu çatışmadan arınmış bölge olarak belirlenmişti. Ancak bölge cihatçı ve El Kaide ile bağlantılı grupların kontrolu altında.

Suriyeli yetkili, bu koşulların sağlanması için tanınan süreyi belirtmedi.

Rejimden bu açıklama, Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye üzerine yeniden bir araya geldiği bir dönemde yapıldı.

Perşembe günü başlayan görüşmelerin iki gün sürmesi, İdlib ve yeni bir anayasal komisyon kurulmasına odaklanması bekleniyor.

