BM’nin Suriye Kararına Yardım Kuruluşlarından Tepki

Yardım kuruluşları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım malzemelerinin sadece Türkiye’deki bir sınır geçiş kapısından gönderilmesi kararını eleştirdi.

Yardım kuruluşları bunun can kayıplarına neden olacağını ve bölgede yaşayan 1.3 milyon insanın acısını daha da arttıracağını kaydetti.

Batılı ülkeler bölgeye yardımın Türkiye üzerindn iki sınır kapısından yapılması konusunda baskı uyguladı ancak Rusya ve Çin iki sınır kapısını içeren karar tasarısını veto etti.

Suriye’de faliyet gösteren yardım kuruluşlarının ortak açıklamasında, “hayati önemde bir sınır kapısının bu amaç için kullanılmaması bölgede Birleşmiş Milletler’in gıda ve ilaç yardımına muhtaç 1.3 milyon kişiye ulaşmayı daha zorlu hale getirecektir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “birçoğu ihtiyacı olan yardımı almayacak, hayatlar kaybedilecek, acı artacak” denildi.

Açıklamada ayrıca bölgede Corona vakalarının artışına dikkat çekildi ve zayıflamış sağlık altyapısıyla bu kararın yıkıcı etkisi olduğu vurgulandı.