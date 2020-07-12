BM’nin Suriye Kararına Yardım Kuruluşlarından Tepki

Yardım kuruluşları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım malzemelerinin sadece Türkiye’deki bir sınır geçiş kapısından gönderilmesi kararını eleştirdi.
Yardım kuruluşları bunun can kayıplarına neden olacağını ve bölgede yaşayan 1.3 milyon insanın acısını daha da arttıracağını kaydetti.
Batılı ülkeler bölgeye yardımın Türkiye üzerindn iki sınır kapısından yapılması konusunda baskı uyguladı ancak Rusya ve Çin iki sınır kapısını içeren karar tasarısını veto etti.
Suriye’de faliyet gösteren yardım kuruluşlarının ortak açıklamasında, “hayati önemde bir sınır kapısının bu amaç için kullanılmaması bölgede Birleşmiş Milletler’in gıda ve ilaç yardımına muhtaç 1.3 milyon kişiye ulaşmayı daha zorlu hale getirecektir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, “birçoğu ihtiyacı olan yardımı almayacak, hayatlar kaybedilecek, acı artacak” denildi.
Açıklamada ayrıca bölgede Corona vakalarının artışına dikkat çekildi ve zayıflamış sağlık altyapısıyla bu kararın yıkıcı etkisi olduğu vurgulandı.
İnsan Hakları İçin Doktorlar adlı kuruluştan yapılan açıklamada da kararın acil gıda ve ilaca ihtiyaç duyan yüzbinlerce insana doğrudan yardım yollarını kestiği kaydedildi.
Rusya ve Çin ülkenin kuzeybatısına Suriye içinden de ulaşılabileceğini kaydediyor ve Türkiye üzerinden yardımın Suriye’nin bağımsızlığına zarar verdiğini iddia ediyor.
Oylama sonrası Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilci yardımcısı Dmitry Polyanskiy konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.
Uzmanlar ise Güvenlik Konseyi üyelerinin Rusya’ya istediğini verdiğini belirtiyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi beşinci oylamasında Rusya ve Çin’in vetolarını aşarak Suriye’ye Türkiye’deki bir sınır kapısından yardım gönderilmesi kararını alabilmişti.
Rusya ve Çin oylama sırasında çekimser kalmıştı.