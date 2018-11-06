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BM’nin Suriye’ye insani yardımları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 6 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’nin Suriye’ye insani yardımları devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 6 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.
BM lojistik merkezinden yüklenen yardım TIR’ları Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak İdlib’e hareket etti. Reyhanlı İlçe Jandarma Trafik ekipleri ve BM görevlilerinin Cilvegözü’ne kadar eşlik ettiği TIR’lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

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BM’nin Suriye’ye insani yardımları devam ediyorBM’nin Suriye’ye insani yardımları devam ediyor

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