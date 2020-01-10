BM’nin Suriye’ye insani yardımları durabilir

Birleşmiş Milletler (BM) örgütünün, Suriye'daki iç savaşın mağdurlarına yönelik insani yardımları gece yarısından itibaren durdurulmak zorunda kalınabilir. Büyük çoğunluğu İdlib bölgesinde olmak üzere, yaklaşık dört milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayan ve dört ayrı sınır kapısından ülkeye sokulan insani yardımlar, konuyla ilgili kararın BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) uzatılmaması durumunda cuma gece yarısından itibaren duracak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir sözcüsü New York’ta yaptığı açıklamada, BMGK’nin insani yardımlara hukuki temel sağlayan kararı uzatmaması halinde, gerek BM'nin, gerekse BM ile ortak çalışan insani yardım örgütlerinin, çok zor durumda olan milyonlarca insana ulaşmakta büyük zorluk yaşayacağını ifade etti.

Tek seçenek Türkiye

Birleşmiş Milletler’de görev yapan bazı diplomatların aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın müttefiki olan Rusya ve diğer bir BMGK üyesi Çin, insani yardımların halihazırda geçerli olan koşullarda devam etmesine karşı çıkıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcülerinden Jens Laerke, kararın uzatılmaması durumunda BM’nin bir "B planı" olmadığını ifade etti. Laerke, sürenin dolacağı cuma gece yarısına dek kamyonların bölgeye gıda, içme suyu ve ilaç götürmeye devam edeceklerini ancak şu an açık olan sınır kapılarının kapatılması durumunda tek seçeneğin yardımları Türkiye üzerinden taşımak olduğunu vurguladı.