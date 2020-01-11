HABER
  4. BM’nin Suriye’ye yardımları Türkiye’den ulaştırılacak

BM’nin Suriye’ye yardımları Türkiye’den ulaştırılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, Suriye’ye yönelik insani yardımların devamına karar verildi.

Yardımlar gelecek altı ay boyunca iki Türk sınır kapısından Suriye’ye sokulacak.Suriye İç Savaşı mağduru milyonlarca insanın yararlandığı Birleşmiş Milletler (BM) insani yardımları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamayla uzatıldı. BMGK’nin daimi ve geçici üyelerinin katıldığı oylama öncesinde Rusya, Suriye'de kontrolün yeniden büyük oranda Devlet Başkanı Beşar Esad'a geçtiği ve ülkenin egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceği gerekçesiyle yardımların bazı sınır kapıları üzerinden ulaştırılmasını reddetmişti. Uzun ve zorlu görüşmelerin ardından daha önce dört olarak düşünülen sınır kapısı sayısının ikiye düşürülerek Rusya’nın ikna edildiği ve bu ülkenin Çin, ABD ve İngiltere ile birlikte çekimser kaldığı belirtilyor. 11 ülke ise tasarıyı onaylayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, insani yardımlarla ilgili sürenin dolmasına çok az bir zaman kala anlaşmaya varıldığını ancak bunun için "yüksek bir bedel ödendiğini" dile getirdi. Üzerinde anlaşma sağlanan ve altı ay geçerli olacak metne göre BM ve ortaklarının insani yardımları Suriye'ye iki Türk sınır kapısından sokulacak. Suriye'ye yönelik BM insani yardımlarının hukuki temelini daha önce, bir yıl geçerli olan anlaşmalar sağlıyor ve söz konusu yardımlar için dört ayrı hudut kapısı kullanılıyordu.

BM verilerine göre Suriye'de yaklaşık dört milyon kişi insani yardımlara muhtaç halde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Çatışmaların devam ettiği İdlib, yaklaşık 2,7 milyon kişi ile en çok yardıma ihtiyaç duyan insanın yaşadığı bölge konumunda.

Suriye'de Esad rejimi karşıtlarının egemenliğinde kalan son yerlerden biri olan İdlib’de, Devlet Başkanı Esad'a bağlı Suriye ordusu ile ayrılıkçı güçler arasında aylardan bu yana çatışmalar deva ediyor. Suriye ordusunun bölgeye yönelik operasyonlarına Rusya da askeri destek sağlıyor.

2011 yılında Beşar Esad'a karşı bir halk ayaklanması ile başlayan Suriye İç Savaşı'nda şu ana dek yüz binlerce insan hayatını yitirirken, milyonlarca kişi de evini terk ederek sığınmacı konumuna düştü.

epd / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!
Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyorDev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama

Esed rejiminin İdlib'i bombalamaya devam ediyor

Esed rejiminin İdlib'i bombalamaya devam ediyor

ABD ve Rusya savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

ABD ve Rusya savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

Son dakika! İran Devrim Muhafızları: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.