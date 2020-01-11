BM’nin Suriye’ye yardımları Türkiye’den ulaştırılacak

Yardımlar gelecek altı ay boyunca iki Türk sınır kapısından Suriye’ye sokulacak.Suriye İç Savaşı mağduru milyonlarca insanın yararlandığı Birleşmiş Milletler (BM) insani yardımları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamayla uzatıldı. BMGK’nin daimi ve geçici üyelerinin katıldığı oylama öncesinde Rusya, Suriye'de kontrolün yeniden büyük oranda Devlet Başkanı Beşar Esad'a geçtiği ve ülkenin egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceği gerekçesiyle yardımların bazı sınır kapıları üzerinden ulaştırılmasını reddetmişti. Uzun ve zorlu görüşmelerin ardından daha önce dört olarak düşünülen sınır kapısı sayısının ikiye düşürülerek Rusya’nın ikna edildiği ve bu ülkenin Çin, ABD ve İngiltere ile birlikte çekimser kaldığı belirtilyor. 11 ülke ise tasarıyı onaylayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, insani yardımlarla ilgili sürenin dolmasına çok az bir zaman kala anlaşmaya varıldığını ancak bunun için "yüksek bir bedel ödendiğini" dile getirdi. Üzerinde anlaşma sağlanan ve altı ay geçerli olacak metne göre BM ve ortaklarının insani yardımları Suriye'ye iki Türk sınır kapısından sokulacak. Suriye'ye yönelik BM insani yardımlarının hukuki temelini daha önce, bir yıl geçerli olan anlaşmalar sağlıyor ve söz konusu yardımlar için dört ayrı hudut kapısı kullanılıyordu.