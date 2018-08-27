"BM'nin talebinin takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun kararıyla Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırımın Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanma istemini sonuna kadar takip edeceklerini bildirdi.

Usta, BM'nin Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugün birinci yıl dönümü geride kalan Myanmar katliamının binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olduğunu vurguladı.

Myanmar'da yaşananlarla dünyadaki ikiyüzlülüklerin bir kez daha acı bir şekilde kendini gösterdiğine işaret eden Usta, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere binlerce savunmasız insanın ölümü göze alarak sınırlara yöneldiğini, bu vahşi katliamdan kaçış yollarını aradığını kaydetti.

Korku ve sefalet içinde atılan çığlıklar karşısında insanlığın sınıfta kaldığını, vicdanların sustuğunu belirten Usta, şöyle devam etti:

"Bu denli insanlık suçuna şahitlik edildiği soykırım ancak bir yıl sonra BM tarafından kabul edilmiştir. BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun kararıyla Myanmar Ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırımın Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanma istemi tarafımızdan sonuna kadar takip edilecektir.

Arakan'da yaşanan dramı yaklaşık 18 ay süren bir çalışma sonucunda raporlandıran misyon, meselenin somut yaptırımlara dönüştürülmesi hususunda üzerine düşen görevi en kısa sürede, hızlı bir şekilde yerine getirmelidir. Kağıt üzerinde atılan adımlar, binlerce canın yanmasını bir yıldır durduramamıştır."