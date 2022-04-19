HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'nin Türkiye ile "insani temas grubu" planı

BM'nin Türkiye ile "insani temas grubu" planı

19.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM örgütü, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, içinde Türkiye'nin de yer alacağı bir "insani temas grubu" kurmaya hazırlanıyor.

BM'nin Türkiye ile "insani temas grubu" planı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Ukrayna ve Rusya'nın da dahil olacağı bir "insani temas grubu" oluşturulması konusunda görüşeceğini bildirdi.

Böyle bir grubun, "BM tarafından gerektiğinde her zaman, sanal ya da yüz yüze toplantılarla insani sorunları görüşmek üzere" bir araya gelebileceğini kaydeden Griffiths, olası bir grubun ateşkesin gözetimi, güvenli geçiş, kaçış koridorları ve benzeri konulardan sorumlu olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin şu anda, Rus ablukası altındaki liman kenti Mariupol'da bulunan yaklaşık 800 kişinin kurtarılması için de çaba sarfettiğini belirten Griffiths, hafta içinde "insani temas grubu" konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini vurguladı.

Ancak Martin Griffiths'in bu açıklamasından kısa süre sonra yapılan testte koronavirüs pozitif çıkması üzerine söz konusu seyahatin belirsiz bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Griffiths ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "insani temas grubu" girişimi hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Odessa Limanı'nın önemi

Nisan ayı başında Moskova ve Kiev'i ziyaret ederek, insani yardımların önünü açabilmek adına ateşkes girişimlerinde bulunan Martin Griffiths'ın bu temasları olumlu bir sonuca ulaşamamıştı. Ukrayna'nın BM'nin önerilerini kabul ettiği dile getiren Griffiths, Moskova içinse, "Bölgesel ateşkeslerin şu an için gündemde olmadığını" duyurmuştu.

Odessa Limanı'nın açık kalmasının "çok büyük bir öneme" sahip olduğunu da belirten Griffiths, Odessa'nın çok büyük tahıl silolarına ev sahipliği yaptığını ve bu kentin, gıda tedariği yaşanan savaş nedeniyle kesintiye uğrayan ülkeler için bir "can damarı" niteliği taşıdığını vurguladı.

AFP / ET,EC

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'
AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'
PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

İlginizi Çekebilir

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.