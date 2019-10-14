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"BM'nin varlığını tesis etmeye çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "(Barış Pınarı Harekatı) Harekatta uluslararası hukukun dışında bir şey yapmıyoruz, huzuru temin etmeye çalışıyoruz, evrensel insan hakları sözleşmesinin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. BM'nin varlığını burada tesis etmeye çalışıyoruz" - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Bu topraklar, binlerce yıllık kültürlerin buluştuğu barış ve sevgi kavşağıdır. Ardahan ilimiz de bu kültürleri bünyesinde barındıran sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve barış kentidir" - ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber: - "Yıllardır kirletilen pınarlar tekrar bu necip milletin eliyle temizlenmeye başlanmıştır. Bununla huzurun, merhametin, barışın, kardeşliğin yeniden geleceğine inanıyoruz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Harekatta uluslararası hukukun dışında bir şey yapmıyoruz, huzuru temin etmeye çalışıyoruz, evrensel insan hakları sözleşmesinin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) varlığını burada tesis etmeye çalışıyoruz." dedi.

Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) 2019-2020 akademik yılı açılışı dolayısıyla üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

ARÜ Müzik Grubu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na atıfta bulunarak seslendirdiği eserlerle başlayan törende konuşma yapan Kamu Başdenetçisi Malkoç, Ardahan'da, Hakkari'de üniversite olmasını eleştirenlerin ARÜ kampüsünü görmeleri gerektiğini söyledi.

Malkoç, bir süre önce Hakkari ve Ağrı'da bulunduğunu anımsatarak, o bölgelerdeki üniversitelerle gurur duyduğunu dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerin başarılı olması için dua ettiklerini ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı mücadelesi var, Allah kolaylık versin. Kim ne derse desin terörün üstesinden geleceğiz. Harekatta uluslararası hukukun dışında bir şey yapmıyoruz, huzuru temin etmeye çalışıyoruz, evrensel insan hakları sözleşmesinin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. BM'nin varlığını burada tesis etmeye çalışıyoruz. Ama bizi ikide bir tehdit etmeye kalkanlara da şunu hatırlatalım; yanlış yapmayın. Karşınızdaki millet sıradan bir millet değil. Bin yıldan beri burada barışın teminatıyız."

Malkoç, operasyona destek amacıyla yurdun batısından doğusuna herkesin kenetlendiğini söyledi.

- "Bu topraklar barış ve sevgi kavşağıdır"

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da ülkenin önemli bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

ARÜ'deki yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyen Masatlı, üniversitenin 6 bin öğrencisiyle ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Masatlı, "Bu topraklar, binlerce yıllık kültürlerin buluştuğu barış ve sevgi kavşağıdır. Ardahan ilimiz de bu kültürleri bünyesinde barındıran sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve barış kentidir. Bu noktada önemli bir misyonu temsil eden Ardahan Üniversitemiz hiç şüphesiz bahsettiğim tüm bu değerlerin önemli bir paydaşı olarak şehrimizin gelişmesine, kalkınmasına öncülük etmektedir."

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de yeni bir eğitim öğretim dönemin açılışının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Biber, dualarla Türk ordusunun yanında olduklarını dile getirdi.

Biber, "Yıllardır kirletilen pınarlar tekrar bu necip milletin eliyle temizlenmeye başlamıştır. Bununla huzurun, merhametin, barışın, kardeşliğin yeniden geleceğine inanıyoruz. Bu topraklarda fitne ekmeye çalışan emperyalist güçler, kirli emellere sahip insanlar uzaklaştırılacaktır. Bölgeye yeniden huzur dolu günlerin ulaşmasının teminatı olan kahraman ordumuza hep birlikte dua ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, Rektör Biber'in Malkoç'a hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan ARÜ'de akademik yıl açılışı

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