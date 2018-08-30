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"BM'nin Yemen raporu yanıltıcı raporlara dayanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:49 | Son Güncelleme

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, BM'nin Yemen raporunun "yanıltıcı, yalan ve sahte raporlara dayandığını" iddia etti

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurduğu Yemen heyetinin "Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair" raporunun "yanıltıcı, yalan ve sahte raporlara dayandığını" ileri sürdü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler ile bir araya gelen Bin Dağr, BM heyetinin raporunun "yanıltıcı, yalan ve sahte raporlara dayandığını" söyledi.

BM raporunun Husilerin Yemen'in çeşitli bölgelerinde işlediği insanlık suçlarının üstünü örttüğünü belirten Bin Dağr, "Raporun, Husilerin, seçilmiş yönetime ve devlete darbe yapmasından, başkent Sana ve diğer şehirleri İran'ın açık desteğiyle silah zoruyla ele geçirmesinden bahsetmemesi makul değil. Ayrıca Yemen'deki krizi iki taraf arasında iktidar çatışması olarak tasvir etmesi de mantıksız." ifadelerini kullandı.

Husilerin Sana'da faaliyet gösteren BM kurumlarına baskı yaptığını savunan Bin Dağr, BM kurumlarına "ofislerini geçici başkent Aden'e taşıma, tarafsız ve profesyonelce çalışma, BM'nin insani yardım ve çalışmalar konusundaki ilkelerine bağlı kalma" çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin raporu önceki gün açıklanmıştı.

Raporda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanan raporda, "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Ayrıca Yemen hükümeti ile koalisyondan Suudi Arabistan ve BAE güçlerinin bazı mensuplarının uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğine vurgu yapılarak bu kişilerin "ayrım", "orantı" ve "önlem" ilkelerini ihlal etmek suretiyle Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu bildirilmişti.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarılan raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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