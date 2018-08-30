"BM'nin Yemen raporu yanıltıcı raporlara dayanıyor"

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurduğu Yemen heyetinin "Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair" raporunun "yanıltıcı, yalan ve sahte raporlara dayandığını" ileri sürdü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler ile bir araya gelen Bin Dağr, BM heyetinin raporunun "yanıltıcı, yalan ve sahte raporlara dayandığını" söyledi.

BM raporunun Husilerin Yemen'in çeşitli bölgelerinde işlediği insanlık suçlarının üstünü örttüğünü belirten Bin Dağr, "Raporun, Husilerin, seçilmiş yönetime ve devlete darbe yapmasından, başkent Sana ve diğer şehirleri İran'ın açık desteğiyle silah zoruyla ele geçirmesinden bahsetmemesi makul değil. Ayrıca Yemen'deki krizi iki taraf arasında iktidar çatışması olarak tasvir etmesi de mantıksız." ifadelerini kullandı.

Husilerin Sana'da faaliyet gösteren BM kurumlarına baskı yaptığını savunan Bin Dağr, BM kurumlarına "ofislerini geçici başkent Aden'e taşıma, tarafsız ve profesyonelce çalışma, BM'nin insani yardım ve çalışmalar konusundaki ilkelerine bağlı kalma" çağrısında bulundu.