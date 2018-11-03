BM'nin Yeni Göç Anlaşması Merkel'i Zor Durumda Bıraktı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Birleşmiş Milletler’in (BM) göçe ilişkin paktından geri çekilmesinden sonra, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı. Dün Varşova’da Başbakan Angela Merkel’le bir araya gelen Morawiecki, söz konusu paktın Polonya’nın egemenliğini tehdit ettiğini, bu yüzden anlaşmaya taraf olmayacağını bildirdi.

Böylece şimdiye kadar BM sözleşmesini imzalamayacaklarını açıklayan ülkelerin sayısı beşe çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Avustrulya Başbakanı Scott Marrison ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da benzer açıklamalar yapmıştı. İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın da yakın zamanda metni onaylamayacaklarını duyurmaları beklenirken, Danimarka hükümetinin de tam adı, "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan anlaşmayı imzalamayı kabul etmeyeceği yönünde haberler geliyor.

Birleşmiş Milletler’in 10-11 Aralık’ta Fas’ın Marakeş şehrinde düzenleyeceği zirvede imzalanması planlanan sözleşmeyle ilgili son gelişmeler, Almanya’da da konunun tartışılmaya açılmasına neden oldu. Paktın 34 sayfalık metninin hazırlanmasında belirleyici rol oynayan Alman hükümeti, anlaşmayı savunan bir açıklama yaptı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, anlaşmanın "dünyanın en önemli sorunlarından biri olan göçe çözüm bulmayı hedeflediğini, en önemli hedefinin yasal olmayan göçü engellemek olduğunu" açıkladı.