BMS halka arz sonuçları belli oldu mu? BMS Tel hisse ne zaman işlem görecek?

BMS halka arz sonuçları belli oldu mu? BMS hisse ne zaman işlem görecek? 22 Nisan’da sona erecek halka arz talep toplama sürecinin ardından hisselerin ne zaman işlem göreceği merak edilmeye başlandı. 21-22 Nisan tarihlerinde toplanan taleplerin ardından yatırımcılar BMS halka arz sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki; BMS Tel hisse ne zaman işlem görecek?

BMS HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

BMS halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 25 Nisan Pazartesi günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

BMS HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hisselerin yeniden işlem göreceği tarihle ilgili bir bilgi verilmiş değil. Yeni haftanın ilk günlerinde gongun çalması ve hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

BMS HALKA ARZ HAKKINDA

BMS Birleşik Metal ve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BMS Tel) 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplayacak.

BMS TEL'in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka açıklık oranı yüzde 29,77 olacak. Halka arz büyüklüğünün yüzde 25'i kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, BMS TEL'in borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

BMS TEL'in halka arzında dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi.

Halka Arz Tarihi: 21-22 Nisan 2022

Halka Arz Fiyatı/Aralığı;: 17,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay:10,875,000 Lot

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bist Kodu: BMSTL

Başvuru Yerleri: Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.



