BMW CFO'sundan ilginç Apple otomobili açıklaması: Çok huzurlu uyuyorum!

Apple'ın önümüzdeki on yıl içinde çıkacak Apple markalı bir araba üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcut. Hatta bazı sızıntılar arasında Apple'ın Hyundai veya Kia ile masaya oturduğu iddiası dahi var. Tüm bu iddiaların arasında, BMW Finansal İşler Müdürü (CFO) Nicolas Peter, bugün ilginç bir röportaj ile gündeme geldi.

'HUZUR İÇİNDE UYUYORUM'

MacRumors'un haberine göre, Bloomberg'in röportaj yaptığı Nicolas Peter, bir Apple aracının tehdidi konusunda endişeli olmadığını söyledi. Apple'ın otomobil pazarına girmesi konusunda fikri sorulduğunda Nicolas Peter, "Huzur içinde uyuyorum" ifadesini kullandı. Alman otomobil üreticisinin CFO'su daha sonra rekabetin harika bir şey olduğunu ve diğerlerini motive etmeye yardımcı olduğunu belirtti. Peter, BMW'nin "çok güçlü bir konumda" olduğunu ve "sektörde lider konumda kalmak" istediğini de ekledi.

APPLE CAR İÇİN EN ERKEN TARİH 2025

Apple Car olarak adlandırılması beklenen otomobilin henüz erken aşamada olduğu söylenmekte. Bu yüzden çok yakın bir tarihte Apple logolu bir otomobil ile tanışmayı beklemiyoruz. Ancak söylentiler, Apple'ın en erken 2025'te bir lansman yapmayı planladığını öne sürüyor.

