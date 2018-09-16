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BMW Çin’deki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

BMW Çin’deki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

PEKİN (AA) - BMW’nin Çin’deki 139 bin 452 aracını klimadaki bir parçada bulunan kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin klimadaki rüzgar üfleyici bir parçadaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.

Çağırma işleminin Çin’de Mayıs 2005 ve Temmuz 2011 döneminde üretilen 89 bin 309, Ocak 2005 ve Temmuz 2011 tarihlerinde ithal edilen 50 bin 143 aracı kapsayacağı ifade edilen açıklamada, BMW’nin Çinli ortağı BMW China Automative Trading Ltd’nin araç kontrollerini ve kusurlu parçaların değişimlerini ücretsiz yerine getireceği vurgulandı.

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araç geri çağırma BMW çin

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