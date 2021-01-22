BMW Group Premium Segmentte 17'inci kez lider oldu!

BMW Group, 2020 yılında yaşanan küresel pandeminin olumsuz etkilerine rağmen dünya çapında 2.324.809 adet BMW, MINI ve Rolls-Royce marka otomobili yollarla buluşturarak dünyanın önde gelen premium otomotiv üreticisi ünvanını korudu. Salgının üretim ve satış rakamlarını sarstığı 2020 yılının yalnızca son çeyreğinde 686.069 otomobil satışı gerçekleştiren BMW Group, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir büyüme elde etti. BMW Group tarafından üretilen plug-in hybrid otomobil satışları 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 40 artarken, elektrikli modellerin satışı ise yüzde 31,8 yükseldi.

2020 YILINDA DA LİDER!

BMW, lüks segmentte başarısını 2020 yılında da devam ettirirken, BMW 7 Serisi, BMW 8 Serisi ve BMW X7 modelleri bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artışla 115.420 adetlik satış rakamına ulaştı. MINI satışları 2020'de 292.394 adede ulaşırken, MINI ELECTRIC 17.580 ve John Cooper Works 20.565 adetlik satış rakamlarıyla MINI’nin en çok tercih edilen modelleri olmayı başardı. BMW Motorrad ise 2020 yılında 169.272 motosiklet ve scooter teslimatı gerçekleştirerek tarihindeki en iyi ikinci satış rakamını elde etti.