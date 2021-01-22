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BMW Group Premium Segmentte 17'inci kez lider oldu!

22.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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BMW Group Premium Segmentte 17'inci kez lider oldu!

BMW Group, premium segmentte yeniden lider oldu. Bu doğrultuda grup, 17'inci kez lider oldu!

BMW Group, 2020 yılında yaşanan küresel pandeminin olumsuz etkilerine rağmen dünya çapında 2.324.809 adet BMW, MINI ve Rolls-Royce marka otomobili yollarla buluşturarak dünyanın önde gelen premium otomotiv üreticisi ünvanını korudu. Salgının üretim ve satış rakamlarını sarstığı 2020 yılının yalnızca son çeyreğinde 686.069 otomobil satışı gerçekleştiren BMW Group, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir büyüme elde etti. BMW Group tarafından üretilen plug-in hybrid otomobil satışları 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 40 artarken, elektrikli modellerin satışı ise yüzde 31,8 yükseldi.

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2020 YILINDA DA LİDER!

BMW, lüks segmentte başarısını 2020 yılında da devam ettirirken, BMW 7 Serisi, BMW 8 Serisi ve BMW X7 modelleri bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artışla 115.420 adetlik satış rakamına ulaştı. MINI satışları 2020'de 292.394 adede ulaşırken, MINI ELECTRIC 17.580 ve John Cooper Works 20.565 adetlik satış rakamlarıyla MINI’nin en çok tercih edilen modelleri olmayı başardı. BMW Motorrad ise 2020 yılında 169.272 motosiklet ve scooter teslimatı gerçekleştirerek tarihindeki en iyi ikinci satış rakamını elde etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE PAYI %30 ARTI

Elektrikli mobilitenin öncüsü olan BMW Group, 2020 yılında toplam 192.646 adet elektrikli BMW ve MINI otomobil teslim ederek, 2019 yılına göre yüzde 31,8’lik artış gerçekleştirdi. Tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 13 artarken, plug-in hybrid satışları ise yaklaşık yüzde 40’lık bir artış gösterdi. Avrupa'da elektrikli otomobiller halihazırda toplam satışların yüzde 15'ini oluşturuyor.

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2023 YILINA KADAR 25 YENİ MODEL GELECEK

BMW Group, dünya çapındaki 74 pazarda mevcut olan 13 elektrikli modeliyle elektromobilitenin öncüsü olmaya devam ediyor. 2023 yılına kadar toplam 25 yeni elektrikli modelini yollara çıkarmaya hazırlanırken, bunların yarısından fazlası tamamen elektrikli olacak. Ayrıca, Dingolfing fabrikasında BMW’nin tamamen elektrikli teknoloji amiral gemisi BMW iX’in ve Münih fabrikasında ise BMW i4 modelinin seri üretimleri gerçekleştirilecek.

SON 50 YILIN EN BAŞARILI DÖNEMİ

144.218 adetlik performansıyla satışlarını 2019 yılına göre yüzde 6 arttıran BMW M, 2020’yi tarihinin en başarılı yılı olarak tamamladı. Özellikle Yeni BMW X6 M50i dahil olmak üzere X serisindeki yüksek performanslı modeller BMW M'nin bu başarısına büyük katkı sağladı. 2020 yılında Yeni BMW M3 ve M4 modellerinin dünya prömiyerleri gerçekleşirken, her iki modelin Competition versiyonları da bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacak.


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