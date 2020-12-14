BMW günümüze kadar iddialı modeller üretti. Peki BMW’nin en ilginç konsepti hangisi? Alman üretici ticari araç konusunda bazı konsept modeller ortaya koydu. İşte en ilgin olan 1986 BMW M3 Pick-up modelini sizelr için inceledik.

BMW’NİN EN İLGİNÇ KONSEPTİ HANGİSİ?

1986 yılında gösterilen BMW, o zamanlar ikinci jenerasyonunda olan 3 Serisi'ne performans odaklı bir versiyon getirmişti: M3. DTM'de ve Grup A Touring sınıfında yarışmak adına bir homologasyon spesiyali olarak ortaya çıkan E30 M3'ten orijinal olarak 5.000 adet üretilmesi gerekiyordu fakat yoğun ilgi dolayısıyla yollara toplamda 17.970 E30 M3 çıktı ve gerisini tarih yazdı.

İHTİYAÇ ÜZERİNE OLUŞTURULDU

E30 M3, üreticinin Münih yakınlarındaki Garching merkezli BMW M departmanı içinde parça ve ekipman taşıması için hızıyla biçilmiş kaftan olarak görüldü. Bunun üzerine M departmanı, 3 Serisi Cabrio gövdesini ele alıp onu M3 Pickup'a çevirdi ve tüm marka severleri ayağa kaldırdı. BMW M ekibinde prototiplerden sorumlu olan Jakob Polschak model için söyle demişti: "Cabrio gövde tipini iki sebeple seçtik. Birincisi, o zaman elimizde harika kondisyonda bir araç vardı. İkincisi, Cabrio'da hâlihazırda bulunan şasi destek elemanları pick-up dönüşümü için onu ideal yapıyordu."