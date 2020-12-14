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BMW’nin en ilginç konsepti hangisi?

14.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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BMW’nin en ilginç konsepti hangisi?

BMW’nin en ilginç konsepti hangisi? Aklınıza hiç model geldi mi? İşte BMW’nin en ilginç konsept aracını sizler için inceledik.

BMW günümüze kadar iddialı modeller üretti. Peki BMW’nin en ilginç konsepti hangisi? Alman üretici ticari araç konusunda bazı konsept modeller ortaya koydu. İşte en ilgin olan 1986 BMW M3 Pick-up modelini sizelr için inceledik.

1986 BMW M3 Pick-up

BMW’NİN EN İLGİNÇ KONSEPTİ HANGİSİ?

1986 yılında gösterilen BMW, o zamanlar ikinci jenerasyonunda olan 3 Serisi'ne performans odaklı bir versiyon getirmişti: M3. DTM'de ve Grup A Touring sınıfında yarışmak adına bir homologasyon spesiyali olarak ortaya çıkan E30 M3'ten orijinal olarak 5.000 adet üretilmesi gerekiyordu fakat yoğun ilgi dolayısıyla yollara toplamda 17.970 E30 M3 çıktı ve gerisini tarih yazdı.

1986 BMW M3 Pick-up

İHTİYAÇ ÜZERİNE OLUŞTURULDU

E30 M3, üreticinin Münih yakınlarındaki Garching merkezli BMW M departmanı içinde parça ve ekipman taşıması için hızıyla biçilmiş kaftan olarak görüldü. Bunun üzerine M departmanı, 3 Serisi Cabrio gövdesini ele alıp onu M3 Pickup'a çevirdi ve tüm marka severleri ayağa kaldırdı. BMW M ekibinde prototiplerden sorumlu olan Jakob Polschak model için söyle demişti: "Cabrio gövde tipini iki sebeple seçtik. Birincisi, o zaman elimizde harika kondisyonda bir araç vardı. İkincisi, Cabrio'da hâlihazırda bulunan şasi destek elemanları pick-up dönüşümü için onu ideal yapıyordu."

1986 BMW M3 Pick-up

HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

BMW M3 Pickup, standart modele göre iddialı değildi. Geniş çamurluklar maalesef bu araçta yer almıyor. İlk olarak model 2.0 litrelik motordan beslenen model, 192 bg gücündeydi. Polschak, daha sonra 200 bg gücündeki 2.3 üniteye geçildiğini de not düşüyor.

1986 BMW M3 Pick-up

TEKRAR ÜRETİLECEK Mİ?

Model 26 yıl fabrika hizmeti yaptıktan sonra 2012 yılında emekli oldu. Benzer konsept 2011 yılında E92 M3 için tekrarlandı. Hatta modellin daha çok ilgi görmesi için üretici bu aracı Nürburgring'de kamuflajlı olarak tur attırdı. Ancak bu model de önceki araç gibi sadece prototip olarak kaldı.


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