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  4. BMW'nin tartışmalı böbrek ızgaraları hiçbir yere gitmiyor

BMW'nin tartışmalı böbrek ızgaraları hiçbir yere gitmiyor

25.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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BMW'nin tartışmalı böbrek ızgaraları hiçbir yere gitmiyor

BMW'nin ünlü böbrek ızgaralarının büyüyen boyutuyla ilgili tartışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. Yine de Alman otomobil üreticisi, tartışmalı tasarımlarından uzaklaşma niyetinde olmadığını söylüyor.

Yakın tarihli bir röportajda, BMW'de grup tasarımından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Adrian van Hooydonk ve BMW tasarım başkanı Domagoj Dukec, şirketin böbrek ızgaralarını savundular.

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“FARKLI OLMAK GEREK!”

Dukec, "Öne çıkan bir şey yaratmak istiyorsanız, onun ayırt edilmesi ve farklı olması gerekir" dedi. "Bazı müşterilere ulaşmak istiyorsanız, öne çıkmalısınız. Amacımız dünyadaki herkesi memnun etmek değil, ancak müşterilerinizi memnun etmek zorundasınız." Autocar , tartışmalı stilin müşterileri ertelemediğinin bir kanıtı olarak, BMW'nin 2020'deki beklenmedik yüzde 3,2'lik satış artışına işaret ettiğini belirtti. Bununla birlikte, Van Hooydonk, şirketin geçmiş tasarımlarını kabul etmekte zorlandığını ve aynı zamanda şirketi yeni bir tasarım yönünde ilerlettiğini kabul etti.

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Van Hooydonk , "Eski ürününüz çok başarılı olduğunda bazı sürtüşmeler oluyor ve biz de bunu görüyoruz" dedi. "Pazar başarınız orada değilse, o zaman değişmelisiniz. Şirket olarak bu çok stresli bir durum. Pazar başarısına sahip olmak ve değişiklikler için evrensel övgü almak daha da iyi olsa da, bu tür bir stres yaşamak daha iyidir. "

böbrek ızgaraları

Sportif BMW modelleri, yeni M3 ve M4 gibi dikey böbrek ızgaraları alırken, elektrikli araçlar, otonom sürüş sensörleri de dahil olmak üzere bir dizi ekipmanı barındıran iX'e benzer sahte ızgaralar kullanacak . BMW, modellerini birbirinden daha da farklılaştırmaya çalışırken, gelecek sedan modelleri "dar" ızgaralara sahip olacak.

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