BMW tasarımı nasıl gelişti? Anlamı ne? İşte BMW böbrek tasarımının değişimi

BMW markası 1916 yılında kuruldu ancak ilk otomobilini İngiliz Austin markası lisansı ile 1928 yılında üretti. İlk üretilen modellerde BMW’nin en bilinen tasarım detayı olan iki parçadan oluşan ön panjur tasarımı nam-ı diğer BMW böbreği kullanılmıyordu. Sadece düz ve siyah dikdörtgen bir panjur kullanılıyordu. İlk böbrek tasarımı ise 1933 yılında satışa sunulan 303 modelinde bulunuyordu. Ardından yarışlardaki başarıları ile ünlenen 328 modeli ile bu tasarım resmen markanın yüzü haline geldi. Soldan sağa; ilk böbrek tasarımlı BMW 303, sağda 1936 328 Grand Prix ve 1938 328 Cabrio Böbrek tasarımının nasıl ortaya çıktığı konusunda ise bazı bilgiler ve bunu yanında bir de dedikodu bulunuyor. 1933 yılında Adolf Hitler yapılan seçim sonucunda Almanya’nın Şansölyesi (Başbakan) oldu. Hitler’in kendine has bir bıyığı bulunuyordu ve oldukça da dikkat çekiciydi. BMW’de 1933 yılında ilk kez kullanılan böbrek tasarımı ise ilginç bir şekilde bu bıyığa benziyordu.

Her iki gelişmenin de 1933 yılında olması ve bu karakteristik bıyıktan ilham alınıp alınmadığı hep bir dedikodu olarak söylene dursun aslında böbrek tasarımı Almanya’da Mercedes ve Porsche’nin merkezi olan Stuttgart şehrine oldukça yakın Bruchsal şehrinde bulunan Ihle Brothers isimli bir stüdyoda ortaya çıkarılmış ve BMW tasarımcısı Fritz Fiedler tarafından geliştirilmişti.

ilk böbrek tasarımlı BMW 303 ve Adolf Hitler 1930’lu yıllardan 1990’lı yılların başına kadar dar böbrek tasarımı devam etti. Otomobil dizayn anlayışında ön tasarımının incelmesine bağlı olarak panjur yükseklikleri yıldan yıla azaldı ve böbrek yüksekliği de buna paralel azaldı. Ancak bir de bu gelişmelere ters böbrek tasarımına sahip model bulunuyordu. Bu model oldukça özel ve bulunduğu dönemin en güzel modellerinden birisi olan 1956 BMW 507’ydi. Oldukça ince ve geniş bir böbreğe sahip olan BMW 507’nin, 1999 yılında modern bir versiyonu olan Z8 modeli de üretilmişti. Solda 1956 BMW 507 sağda 1999 BMW Z8 507 modeli hariç bu ince ve dar tasarım 1990 yılına kadar çeşitli şekiller ile devam etti. Ancak 1990 yılında tanıtılan ve devrim niteliğinde değişikliklere sahip E36 kasa 3 Serisi’nde geniş ve farlara birleşen bambaşka bir böbrek tasarımı kullanılmaya başlandı. Bu değişim aslında bir dönüm noktası oldu. Dik konumlanan dikdörtgen böbrek 90 derece yatık bir şekilde konumlanmaya başladı. Geniş tasarım büyüyerek günümüze kadar geldi ve bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor.