BMW X4 kamuflajlı yakalandı

Ön tarafa gelince, her iki arabanın keskin ve açılı farları 2 Serisi Gran Coupe'den ilham alınmış gibi görünüyor. Ayrıca ön panjurun tepeye yakın keskin kıvrımları 7 Serisinde esinlenilmiş gibi. İkincisine gelince, 4 Serisi kuzeni ile yüzünü paylaşmayacağını görmekten mutluyuz. Ancak kim bilir; belki gelecek nesil ile gelebilir.

ARKA BÖLÜMDE NELER VAR?

Arka kısımda, daha net hatlar sergilenmiş. Daha ince görünümlü arka stoplar dışında kalan detaylar mevcut modelle neredeyse aynı görünüyor. M-Sport versiyonu, mevcut modelden farklı olmasa da, normal modele göre daha agresif gövde ve tekerleklere sahip olacak.

KOKPİTTE NELER VAR?

İç mekanın fotoğrafları olmasa da, crossover'ın BMW'nin en son yazılımını çalıştıran daha büyük bir bilgi-eğlence sistemine sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni bir vites değiştirici, güncellenmiş anahtar tertibatı ve muhtemelen revize edilmiş bir iDrive denetleyicisi modelde yer alacak. Ancak bu değişimler şu an itibariyle bu henüz onaylanmadı.

HANGİ MOTORLAR GELİYOR?

Kaputun altında ne olduğuna gelince, henüz tam olarak netleşmedi. Ancak güncellenen X4'ün şu anda sahip olduğu aynı motor seçeneklerini koruması muhtemel görünüyor.



