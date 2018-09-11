HABER

BMW X5 için plug-in hybrid eklentisi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 08:05 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi BMW, orta üst sınıf crossover / SUV modeli BMW X5’in dördüncü jenerasyonunu Haziran ayında tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni BMW X5 için bir PHEV (plug-in hybrid) versiyonu geldi. İşte detaylar.

BMW X5 için plug-in hybrid eklentisi açıklandı!

xDrive45e iPerformance olarak adlandırılan BMW X5 plug-in hibrid, yılın son çeyreğinde Spartanburg, Güney Carolina’da üretim hattına girecek ve Aralık ayı gibi BMW showroomlarındaki yerini alacak.

Gelelim X5 plug-in hibrid’in teknik özelliklerine. 282 beygirlik 3.0 litrelik TwinPower Turbo V6 benzinli motora ek 82 kW (112 beygir) gücündeki bir elektrik motoru ile donatılan xDrive45e iPerformance, toplamda 394 beygirlik güç çıkışına ve 600 Nm tork üretimine sahip. Öte yandan BMW’nin xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek olan xDrive45e, sekiz ileri Steptronic şanzıman kullanıyor.

BMW X5 xDrive45e iPerformance, 0’dan 100’e sadece 5.6 saniyede çıkıyor!

Maksimum 235 km/s hıza çıkan xDrive45e, sadece elektrik motorunu kullanarak 140 km/s hıza ulaşabiliyor. Öte yandan 134 mpg yakıt ekonomisine sahip olan plug-in hibrid SUV, 50 g / km gibi oldukça çevreci denilebilecek bir CO2 emisyon değerine sahip.

xDrive45e, plug-in hibrid güç ünitesi ile standart bir BMW X5’e göre birçok avantaja sahip olduğu gibi bazı dezavantajlara da sahip. Örneğin xDrive45e, sahip olduğu lityum-iyon elektrik bataryaları nedeniyle normal bir X5’e göre 150 litre daha küçük bir bagaj hacmine sahip. 500 litrelik bagaj kapasitesi arka koltuklar katlandığında 1.716 litreye ulaşıyor. Ayrıca ağırlık tasarrufuna gitmek için aracın yakıt tankı da 18.2 galona yani 69 litreye düşürülmüş.

Razer Phone 2 bu kez de AnTuTu’da görüldü

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Uçan otomobiller için büyük adım!Uçan otomobiller için büyük adım!
İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9 İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya mbw

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

Uçan otomobiller için büyük adım!

Uçan otomobiller için büyük adım!

İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9

İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9

Gelişmiş bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere

Gelişmiş bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere

Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!

Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.