BMW X5 için plug-in hybrid eklentisi açıklandı!

xDrive45e iPerformance olarak adlandırılan BMW X5 plug-in hibrid, yılın son çeyreğinde Spartanburg, Güney Carolina’da üretim hattına girecek ve Aralık ayı gibi BMW showroomlarındaki yerini alacak.

Gelelim X5 plug-in hibrid’in teknik özelliklerine. 282 beygirlik 3.0 litrelik TwinPower Turbo V6 benzinli motora ek 82 kW (112 beygir) gücündeki bir elektrik motoru ile donatılan xDrive45e iPerformance, toplamda 394 beygirlik güç çıkışına ve 600 Nm tork üretimine sahip. Öte yandan BMW’nin xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek olan xDrive45e, sekiz ileri Steptronic şanzıman kullanıyor.

BMW X5 xDrive45e iPerformance, 0’dan 100’e sadece 5.6 saniyede çıkıyor!

Maksimum 235 km/s hıza çıkan xDrive45e, sadece elektrik motorunu kullanarak 140 km/s hıza ulaşabiliyor. Öte yandan 134 mpg yakıt ekonomisine sahip olan plug-in hibrid SUV, 50 g / km gibi oldukça çevreci denilebilecek bir CO2 emisyon değerine sahip.

xDrive45e, plug-in hibrid güç ünitesi ile standart bir BMW X5’e göre birçok avantaja sahip olduğu gibi bazı dezavantajlara da sahip. Örneğin xDrive45e, sahip olduğu lityum-iyon elektrik bataryaları nedeniyle normal bir X5’e göre 150 litre daha küçük bir bagaj hacmine sahip. 500 litrelik bagaj kapasitesi arka koltuklar katlandığında 1.716 litreye ulaşıyor. Ayrıca ağırlık tasarrufuna gitmek için aracın yakıt tankı da 18.2 galona yani 69 litreye düşürülmüş.

Razer Phone 2 bu kez de AnTuTu’da görüldü

