Venezuela'da çözümün darbe ve müdahale olmadığını vurgulayan Arreaza, aralarında Meksika'nın da bulunduğu bir grup Latin Amerika ülkesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa'ya, Venezuela hükümetiyle muhalefet arasında uluslararası güvence altında bir diyalog masası kurma teklifinde bulunacaklarını belirtti.

BM prensiplerini hatırlatan Arreaza, "BM'ye anayasa ve uluslararası kamu hukukunu savunmaya gittik. BM Antlaşması'nın hiçbir maddesi ülkelerin içişlerine müdahaleyi onaylamıyor, aksine ülkelerin eşitlik ve egemenliği prensibine dayanıyor. Bu prensiplere dünyanın bütün hükümetleri tarafından saygı gösterilmelidir." şeklinde konuştu.

Bakan Arreaza, Venezuela Dışişleri Bakanlığı Casa Amarilla'da düzenlediği basın toplantısında, BMGK'de Venezuela'daki krizin görüşüldüğü oturumda ülkesi için barış ve diyaloğu destekleyen ülkelere teşekkür etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Venezuela'daki krizi görüştüğü oturuma ilişkin, "BM'ye anayasa ve uluslararası kamu hukukunu savunmaya gittik. BM Antlaşması'nın hiçbir maddesi ülkelerin içişlerine müdahaleyi onaylamıyor, aksine ülkelerin eşitlik ve egemenliği prensibine dayanıyor." dedi.

- "ABD'de Venezuelalı diplomat kalmadı"

Bakan Arreaza, iki ülkede 30 gün süreyle basit göçmenlik meseleleriyle ilgilenecek bir diplomatik ofis açılmasının görüşüldüğünü belirterek, "Şu anda ABD'de Venezuelalı diplomat kalmadı, hepsi cumartesi günü döndü. Eğer diplomatik bir ofis açılırsa giderler." diye konuştu.

Ülkeler arasındaki diyaloğun önemine dikkati çeken Arreaza, "Anlayış kanalları aramamız gerekir. ABD diplomasisi biraz 'şizofrenik' fakat medyanın gösterdiklerinin ötesinde somut ve spesifik bir gerçeklik var. Biz bu gerçekliğe inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) ayrılacağını belirten Arreaza, şunları kaydetti:

"OAS yok olma sürecine girmiş bulunuyor. Örgütten ayrılmamız için birkaç ay var. Orada uluslararası diplomasiyi manipüle ettiler ve başarısız olduklarını görünce BM'ye gittiler ancak orada da Venezuela'nın sağlam duruşunun yanı sıra dünya ülkeleri de bir diplomasi örneği, demokrasi ve Venezuela yasalarına saygılı duruş gösterdiler."