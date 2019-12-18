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BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor ve bu rakamın 2020 sonuna kadar 6,5 milyona ulaşacağını öngörüyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 4,7 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiğini bildirdi.

İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'ndeki 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Bachelet, Venezuela'daki insan hakları durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bachelet, "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor ve bu rakamın 2020 sonuna kadar 6,5 milyona ulaşacağını öngörüyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile Venezuela hükümeti arasında imzalanan müzakere ve iş birliğini içeren mutabakat zaptına değinen Bachelet, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını aktardı. Bachelet, anlaşmayla birlikte Venezuela makamlarının ülkedeki adalet, güvenlik ve cezaevlerindeki tutuklulara ilişkin OHCHR'nin bilgi toplamasına izin verdiğini anımsattı.

Son üç ayda ofisinin Venezuela'daki cezaevlerine 9 ziyaret gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Bachelet, OHCHR ekibinin sivil ve askeri istihbarat servisleri tarafından yönetilen gözaltı merkezlerinde, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış 70'den fazla kişiyle gizlice röportaj yapmayı başardığını aktardı.

Bachelet, ülkede eylül-ekim arasında siyasi nedenlerden dolayı özgürlükleri ellerinden alınan 24'ü erkek, 4'ü kadın toplam 28 kişinin serbest bırakıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Venezuela

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